ATLETICA Atletica, Alessandra Gasparelli: "Sono molto contenta, ma voglio puntare all'oro" Grande avvio di stagione per la velocista sammarinese, argento ai campionati italiani under 23.

È un inizio di stagione molto positivo quello di Alessandra Gasparelli, che dopo il nuovo record sammarinese sui 60 metri, ha centrato anche il secondo posto ai campionati italiani under 23:

"Ho iniziato molto bene, c'è da dire anche questo, e stiamo continuando a portare dei bellissimi risultati. Sono molto contenta, ma soprattutto sono molto concentrata, perché ovviamente mi piace andare forte così, ma devo comunque rimanere focalizzata per tutta la stagione, perché è molto lunga".

È arrivato quest'altro risultato, vice campionessa italiana.

"Sì, allora, c'è da dire che ovviamente vice non è bello come campionessa, ovviamente, però è sempre un risultato che mi segna, insomma. Comunque mi rende più consapevole di quanto io valga e quanto potrò valere poi in futuro. Quindi sono contenta di questo risultato, ma punto all'oro".

Prossimi impegni i Balkani?

"Sì, prossima settimana gareggerò in Serbia per i campionati Balkani, e speriamo bene".

