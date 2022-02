CAMPIONATI ITALIANI Atletica: Alessandra Gasparelli terza ad Ancona Francesco Sansovini sfiora il podio nei 60 metri

Ad Ancona ai campionati italiani under 20 di atletica, Alessandra Gasparelli conquista il terzo posto con il tempo di 7.52. Prossimo impegno per l'atleta dell'Olimpus i campionati Balkani under 20 a Belgrado.

Tra gli uomini, Francesco Sansovini chiude al quarto posto in Italia sui 60m negli under 23 con il tempo di 6.75, terzo posto a pochi millesimi di secondo.

