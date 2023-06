Atletica: Andrea Gasperoni in finale nei 400

le interviste con Eleonora Rossa e Martina Muraccini

Nella prima giornata dell'atletica anche i 10 mila metri, con Lorenzo Bugli a chiudere la sua prestazione con il tempo di 32:12.91. In pista anche per le batterie dei 400 metri. Alessandro Gasperoni si qualifica per la finale con il miglior tempo, 48.80. Resta fuori dalla finale Probo Benvenuti, 50.22. Nelle batterie dei 100 donne anche Rebecca Guidi, che si ferma a 12.93. A Malta anche il salto con l'asta con Martina Muraccini e Eleonora Rossi. Nella finale di specialità ottengono rispettivamente le misure di 3.40 e 3.30.

(Nel video le interviste con Eleonora Rossa e Martina Muraccini)