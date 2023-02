Record italiano (22.28) per Andrea Renzi, nella categoria T51, ai campionati italiani paralimpici di atletica leggera indoor di Ancona, nei 60 metri. Medaglia di bronzo, invece, per Ruggero Marchetti nei 400 metri. Per l'atleta dell'ASD Atletica 2000 l'1:14.46 valgono anche il record personale.