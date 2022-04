Atletica: assegnati i titoli sammarinesi

Al San Marino Stadium oltre 300 gli atleti presenti per partecipare alle gare dei campionati di società ed individuali assoluti organizzati dall'Olimpus San Marino in collaborazione con la Federazione Atletica Leggera del Titano. La giornata assegnava anche i titoli sammarinesi di specialità.

Da segnalare il nuovo record biancoazzurro fatto registrare nella 4x100 donne con Muraccini-Guidi-Berti-Gasparelli con il tempo di 49,10. Nei 100 metri secondo posto per Alessandra Gasparelli che ha migliorato il suo personal best con il tempo di 12,16. Nei 400 ostacoli Beatrice Berti si aggiudica il primo posto e titolo sammarinese con 01,04.60. Nel salto con l'asta s'impone Martina Muraccini, mentre nel lungo Giulia Sammarini, con Lucia Casali campionessa sammarinese. Titolo nazionale a Lucia Casadei nei 400 metri. Ylenia Gasperoni si aggiudica il titolo nel salto in alto. Nella distanza il titolo dei 3 mila metri va a Chiara Guiducci.

In campo maschile Andrea Ercolani Volta vince i 400 ostacoli, terzo Federico Bonfè. Nicolas Santos Bollini è il campione sammarinese nei 100 metri. Probo Benvenuti conferma la sua crescita e nei 400 metri si aggiudica il titolo nazionale. Nel lungo secondo posto per Luca Giannotti e titolo sammarinese, che nel giavellotto va a Matteo Forcellini. Doppietta sammarinese nel peso con Matteo Gasperoni che precede Enea Santi. La staffetta 4x100 campione del Titano è quella composta da Guidi, Bollini, Michelotti e Benvenuti. Infine il titolo dei 5 mila metri va a Michele Agostini.