ANDORRA 2025 Atletica: buone prove per Muraccini, San Martini e Piva Nei salti arrivano due personali e un quarto posto per la squadra sammarinese.

Un quarto posto con un pizzico di rammarico. Nel salto con l'asta Martina Muraccini conclude la sua gara ai piedi del podio.

"È stata una bella gara, difficile, a causa vento, però una bella gara. Eravamo tutte lì, purtroppo la medaglia di legno, però mi sono divertita". Sei quindi soddisfatta comunque? "Sì, diciamo che non ho fatto chissà quali misure, speravo qualcosina in più, però va bene".

Un esordio da ricordare per la giovanissima Greta San Martini nel salto in lungo, che piazza subito il personale nella sua gara d'esordio ai Giochi.

"Sono molto contenta di questo risultato che è venuto. È stata una gara comunque molto difficile, c'era tanto vento contro che girava, ma come anche prima esperienza internazionale, sono veramente contenta e sono riuscita anche a fare il minimo per gli italiani".

Da registrare un debutto anche nel salto in alto con Simone Piva, che conclude in quarta posizione con il suo personale.

"Sicuramente un buonissimo esordio, non ci aspettavamo il personale in una gara così complicata, in cui anche i miei avversari hanno faticato per raggiungere il loro obiettivo, che era la medaglia. Ho anche rischiato di arrivare al terzo posto, che era il mio sogno dato l'esordio, ma purtroppo mi è stata portata via questa opportunità. Sinceramente, molto felice del mio risultato, 2.03 metri, 3 centimetri di miglioramento".

