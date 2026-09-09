ATLETICA Atletica, Buoni risultati per l'Olimpus al Memorial Talacci di Misano Adriatico

Atletica, Buoni risultati per l'Olimpus al Memorial Talacci di Misano Adriatico.

Buoni risultati per l’Olimpus al Memorial Talacci dell’8 settembre a Misano Adriatico. Negli 80 metri cadetti, Rodolfo Fagnini ha chiuso secondo in 9”83. Bene anche la staffetta maschile, prima nella 4x100 con Gatti, Maroncelli, Burgal Alfaro e Fagnini in 49”16. Secondo posto invece per la staffetta femminile con Poggiali, Oppioli, Pintus e Martelli. Tra gli altri risultati, sesto posto per Burgal Alfaro nel lungo, Oppioli nell’alto e Poggiali nel disco. Buone prove anche degli assoluti che vedono Martina Selva correre i 200m in 29.19 seguita da Beatrice Zamagni con 29.91 e Stefano Polidori, che chiude gli 800m in 2.19,29.

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