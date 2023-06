Atletica. Emanuele Brugnizza tra i 10 migliori ottocentisti in Italia nella categoria promesse

In occasione del Meeting Internazionale di San Vendemiano dello il 14 giugno, Emanuele Brugnizza migliora il proprio record personale sui 800m di oltre 1 secondo. Il ventunenne mezzofondista è stato invitato per il suo già ottimo tempo di accredito (1’52’’76). Emanuele parte in sesta corsia e si accoda subito ai migliori. Al secondo giro è l’azzurro Enrico Brazzale ad aumentare la frequenza e a prendersi la vittoria con il tempo di 1’49’’07, mentre Emanuele finisce in spinta e ottiene il record personale con il tempo di 1’51’’30, inserendosi così tra i 10 migliori ottocentisti in Italia nella categoria promesse. “Questo miglioramento è frutto di un ottimo lavoro sul campo, dal supporto della squadra e dalla costanza dell’atleta messi insieme.” - ha dichiarato la coordinatrice del settore pista del Gruppo Podistico Atletico, Paola Carinato.