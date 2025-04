Atletica: esordio stagionale per gli atleti della San Marino Athletics Academy

Al San Marino Stadium, la San Marino Athletics Academy si è messa in luce nelle staffette giovanili 4x100m con due titoli. La squadra ragazze composta da Chiara Amici, Silvia Macina, Letizia Zafferani e Gaia Barbieri sale sul terzo gradino del podio con il tempo di 59’’00. La squadra cadette composta da Tea Casadei, Gaia Bernardi, Sofia Palmieri e Sofia Vandi ha chiuso il giro di pista in 54’’68.

Entrambe le squadre sono campionesse sammarinesi. Nei 80 ostacoli, Gaia Bernardi, corre in 14’’62, campionessa sammarinese.

Molte le sorprese tecniche del pomeriggio sammarinese: nella categoria ragazzi (12-13 anni) Mattia Bruschi, all’esordio agonistico, in una corsa in progressione che non lascia scampo sui 1000m, si aggiudica il titolo di campione nazionale con il tempo di 3’14’’29. Michele Balzan vince la gara del getto del peso da 2 kg con un lancio di 11,69m. Sempre nei lanci, Letizia Zafferani vince il titolo di campionessa sammarinese con la misura di 28.56m nel lancio del vortex. La cadetta Tea Casadei (14-15 anni) è campionessa sammarinese con la misura di 21,94 m nel lancio del giavellotto. Infine, buone le prestazioni dei saltatori in alto: Yuri Zavatta e Gabriele Castello superano l’asticella a 1.45m. Nel salto in lungo cadette, Sofia Vandi si mette la medaglia di campionessa sammarinese al colo con la misura di 3.82m.