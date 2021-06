ATLETICA LEGGERA Atletica, Europei di Limassol: San Marino chiude 12°

Nel weekend, la nazionale sammarinese di atletica leggera ha preso parte al Campionato d'Europa a squadre - "Third League" - in programma a Cipro. Guidati dal commissario tecnico Massimo Piovaticci, i 27 atleti biancazzurri hanno ottenuto buoni risultati chiudendo al 12° posto sulle 16 squadre al via. San Marino ha conquistato due medaglie d'argento: la prima con Andrea Ercolani Volta nei 400 ostacoli, la seconda con Eugenio Rossi nel salto in alto.

