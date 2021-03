ATLETICA LEGGERA Atletica, Europei Indoor: Sansovini in gara nei 60m

Agli Europei Indoor di Atletica Leggera in programma a Torun, in Polonia, è sceso in pista Francesco Sansovini, impegnato nei 60m maschili. Il portacolori sammarinese ha preso parte alle batterie di qualificazione e ha chiuso la gara con un buon 6.92.

