Atletica leggera: buone prestazioni della Gpa giovanile nelle prove multiple

Il 29 maggio, lo stadio di Santarcangelo ha ospitato il Campionato regionale prove multiple per le categorie giovanili. La squadra giovanile del Gruppo Podistico Atletico era presente con 7 atleti nella categoria 12-13 anni. Le ragazze si sono suddivise tra i due tetrathlon. Tea Casadei e Matilde Giorgetti si sono messe in gioco nelle seguenti prove: 60 ostacoli, salto in alto, lancio del vortex e 600m ottenendo preziosi punti per la squadra. Tea Casadei ha ottenuto 2035 punti e Matilde Giorgetti, 1825 punti. Mentre Gaia Bernardi e Sofia Palmieri hanno affrontato i 60 m, salto in lungo, getto del peso e i 600m finali con, rispettivamente, i seguenti punteggi: 1925 punti e 1596 punti. La squadra femminile si è classificata all’8 posto in regione.

In ambito maschile, il miglior risultato è arrivato con Alain Podeschi con 1717 punti, seguito da Jacopo Cavalli Zannoni Tonelli con 1222 punti e Tommaso Stacchini con 1158 punti. Stacchini ha ottenuto un ottimo risultato nel salto in alto con la misura di 1.30m. “Tutti gli atleti, al primo anno di categoria, sono riusciti a superare se stessi. - Ha dichiarato la la Coach Paola Carinato. E’ una squadra in forte crescita che dimostra costanza e molta voglia di migliorarsi”.