Atletica leggera: Emanuele Brugnizza d’argento al 40° Memorial Todaro

Emanuele Brugnizza, del Gruppo Podistico Atletico San Marino, è d'argento al 40° Memorial Todaro di Majano del Friuli, del 25 aprile. Il ventunenne atleta ha scelto la gara dei 1000m per testare lo stato di forma. Partito nella prima serie, quella più veloce, che vede 10 atleti contendersi la vittoria, al primo passaggio segna 59’’ andando poi a condurre la gara e portando il gruppo agli 800 in 1’58’’. Nella scia è rimasto solo Agostino Nicosia che allunga negli ultimi 200m andando a vincere la gara. Il tempo finale per Emanuele Brugnizza è di 2’27’’48, migliorando il proprio personale di oltre 3 secondi. “E’ un buon test in vista delle future gare", commenta l’allenatrice Paola Penso.

Gara sfortunata per Alessandro Bruni, con i giudici che sbagliano a mettere l’asticella e fanno ripetere il salto a 1.92m. Medaglia d’argento anche per lui che punta ai Campionati regionali categoria assoluti.