Atletica Leggera: Francesco Sansovini centra la miglior prestazione stagionale

Grande protagonista Francesco Sansovini, che nei 100 metri ha firmato la sua migliore prestazione stagionale, fermando il cronometro su un eccellente 10”45. Un tempo che gli ha permesso di conquistare un prestigioso ottavo posto in finale. Un risultato che, oltre a regalare entusiasmo all’intera delegazione biancoazzurra, rappresenta una spinta motivazionale in vista dei prossimi Campionati Italiani, dove Sansovini si presenterà in grande forma. Spazio anche alla staffetta 4x100 metri, composta da Molinari, Gulini, Gasperoni e Francini, che ha chiuso la propria gara con un solido sesto posto.