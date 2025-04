Atletica Leggera: in 300 per il Meeting di Apertura

Oltre 300 atleti per il Meeting di Apertura che si è svolto nel weekend al San Marino Stadium. Numeri importanti per l'evento organizzato da Olimpus San Marino in collaborazione con la Federazione Sammarinese Atletica Leggera. Gare assolute di alto livello, in cui i portacolori del Titano hanno ben figurato. A partire da quelli dell'Olimpus: Delia Bordonaro si impone nei 200m femminili mentre Alessandro Gasperoni in quelli maschili. Ottima prestazione anche per Martina Muraccini, medaglia d'oro nel salto con l'asta. Doppia ciliegina sulla torta con il successo nelle staffette 4x100 femminile – composta da Casadei, Guidi, Cola e San Martini – e la 4x400 mista, con Gasperoni, Ercolani Volta, Berti e Bucci. Sul gradino più alto del podio anche Simone Gulini nei 110 ostacoli e Alex Capanni nei 400 ostacoli allievi. Poi, svariati podi in un pomeriggio a forti tinte biancazzurre. Bene anche i rappresentanti della San Marino Athletics Academy. Spiccano i 2 metri saltati da Simone Piva nel salto in alto: una misura che gli ha permesso di centrare il minimo per i Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, obiettivo principale per l'atletica sammarinese in questo 2025.