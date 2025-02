Atletica Leggera: l'Olimpus San Marino fa incetta di podi

Ottime prestazioni per gli atleti dell'Olimpus San Marino, impegnati nel weekend in diverse manifestazioni di atletica leggera. Ai Campionati Italiani Allievi Indoor di Ancona, Valerio Tagliaferri conquista la medaglia d'argento nei 400 metri mentre Greta San Martini è decima assoluta nel salto triplo.

A Padova seconda posizione per Francesco Sansovini che – con il crono di 6.78 – centra il minimo per gli Assoluti. 2° posto per Martina Muraccini nel salto con l'asta a Modena, seguita da Chiara Marziali, e 3° per Diego Garnaroli nel giavellotto. Buone prove anche per Delia Bordonaro, Giulia Sammarini e Anita Selva.