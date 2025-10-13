TV LIVE ·
Atletica leggera: Michele Balzan da record nel getto del peso

13 ott 2025
Atletica leggera: Michele Balzan da record nel getto del peso

Michele Balzan è stato convocato assieme alla compagna di squadra Silvia Macina in rappresentativa provinciale di Rimini per il Trofeo delle Province che si è svolto a Ferrara. Il tredicenne, portacolori della San Marino Athletics Academy ha dato il meglio di sé nel getto del peso da 2 kg, categoria ragazzi. Al primo lancio, ha scagliato il peso a 13.07m, sbriciolando il precedente record nazionale sammarinese. Giunge al quarto posto, portando preziosi punti alla rappresentativa provinciale. Silvia Macina, si classifica al sesto posto con il tempo di 9’00 sui 60m.




