Atletica leggera: Michele Balzan quarto al Trofeo delle Province

13 ott 2025
Michele Balzan è stato convocato assieme alla compagna di squadra Silvia Macina in rappresentativa provinciale di Rimini per il Trofeo delle Province che si è svolto a Ferrara. Il tredicenne, portacolori della San Marino Athletics Academy ha dato il meglio di sé nel getto del peso da 2 kg, categoria ragazzi. Al primo lancio, ha scagliato il peso a 13.07m. Giunge al quarto posto, portando preziosi punti alla rappresentativa provinciale. Silvia Macina, si classifica al sesto posto con il tempo di 9’00 sui 60m.




