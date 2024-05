Atletica leggera: ottimi risultati nel week end per la San Marino Athletics Academy

Fine settimana di corsa sulla pista di atletica leggera di Modena e sul tracciato della 10 km, valevole come campionato sammarinese per gli atleti della San Marino Athletics Academy. Sabato, 4 aprile al Campo Comunale di Modena, il giovane Probo Benvenuti (anno 2003) ha ritrovato le sensazioni giuste per correre un ottimo 400m in 48’’97. Attualmente, l’atleta sammarinese è il miglior interprete del giro di pista nella regione Emilia Romagna.

Domenica, 5 aprile, è Elisa Zafferani ad ottenere un eccellente risultato ai Campionati Sammarinesi su strada sulla distanza dei 10 km. La specialista dell’Hirox sale sul secondo gradino del podio con il tempo di 52’53’’. “E’ stata una gara dura con molti saliscendi. All’ottavo km, sono stata superata da un’altra concorrente, ma non ho mollato. Quando siamo arrivate in pista, a circa 150m dall’arrivo, ho accelerato andando a guadagnarmi il secondo posto.” Ha detto a fine gara l’atleta sammarinese.

