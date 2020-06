ATLETICA Atletica Leggera, Piovaticci: "Europei dei Piccoli Stati ancora a San Marino, ma a giugno 2021" L'atletica sammarinese sta tornando lentamente alla normalità. I prossimi obiettivi sono i meeting nazionali – a partire da quello di Rieti di questo sabato – e i Campionati Europei dei Piccoli Stati di San Marino, riprogrammati per giugno 2021.

Dopo mesi di stop, la pista è tornata protagonista. L'atletica leggera sammarinese è stata tra le prime a ripartire ed ora gli atleti sono con la testa alle gare – poche, a dir la verità – programmate in questi mesi. Ed il CT Massimo Piovaticci presta attenzione ai minimi dettagli. La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha già messo a punto protocolli per lo svolgimento di alcuni eventi, come i meeting di rilevanza nazionale. Il prossimo 4 luglio gli atleti biancazzurri saranno di scena al FIDAL di Rieti.

Di questi tempi – se fosse stato tutto “nella norma” - si parlerebbe anche di allenamenti in previsione dei Giochi Olimpici di Tokyo e dei Campionati Europei dei Piccoli Stati che si sarebbero dovuti svolgere proprio a San Marino. Tutto rimandato al prossimo anno, a giugno 2021.

Nel servizio l'intervista a Massimo Piovaticci, CT Atletica Leggera San Marino

