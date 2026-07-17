ATLETICA Atletica leggera: record personale per Luca Lazzari sui 1500m

Atletica leggera: record personale per Luca Lazzari sui 1500m.

La San Marino Athletics Academy torna dal Trofeo Città di Misano, disputato il 16 luglio allo stadio di Misano Adriatico, con un nuovo primato personale firmato da Luca Lazzari. Il mezzofondista sammarinese, classe 2007, ha migliorato di oltre due secondi il proprio tempo sui 1.500 metri, chiudendo la prova in 4'34"56 grazie a una gara condotta in progressione.

Spazio anche agli atleti paralimpici impegnati nei 400 metri. Il migliore della squadra è stato Ruggero Marchetti, primo al traguardo in 1'14"31, seguito dal compagno Teo Flores Lazcano, che ha fermato il cronometro a 1'16"39. Più difficile, invece, la prova di Sara Valentini, che non è riuscita a esprimersi sui suoi abituali livelli, concludendo il giro di pista in 1'30"05.

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