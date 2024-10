Atletica leggera: San Marino Athletics Academy primeggia ai Nazionali AICS

Dal 4 al 6 ottobre, si sono svolti i Campionati Nazionali AICS al Campo Comunale Carlo Gotti di Forlì. La San Marino Athletics Academy era presente con 42 atleti dalla categoria esordienti a quelle master, includendo le categorie paralimpiche.



Non sono mancati risultati di rilievo come il record sammarinese nella staffetta 4x50m, under 10, ad opera di Emma Buscarini, Silvia Macina, Chiara Amici e Mia Nohra con il tempo di 32’’78.

Simone Piva, categoria under 20, supera l’asticella a 1.85m. Assieme ai compagni di squadra Fiorenzo Marinelli, Simone Zoffoli e Matias Francini corre la 4x100m. I quattro atleti, tutti under 20, vincono la staffetta nella categoria assoluti nel tempo di 46’’65.

Nella categoria cadette, è Tea Casadei a mettersi in luce nel lancio del giavellotto da 400gr con la misura di 22,99m, migliore prestazione personale. Palmieri Sofia è campionessa nazionale sui 300m con il tempo di 48’’41. Nel salto in alto cadetti, Tommaso Stacchini supera l’asticella a 1,53m, mentre Matilde Giorgetti è campionessa nazionale con la misura di 1,35m. Migliore prestazione personale e titolo nazionale anche per Sarah Nilo Gomes nel salto in lungo, con la misura di 4,76m.

Nella categoria ragazzi/e, è Sofia Vandi a mettersi in luce con un balzo a 3.92m che le vale la medaglia d’oro e la migliore prestazione personale. Anastasia Zanotti vince il salto in alto con la misura di 1.20m. Assieme a Serena Bertuccini e Valeria Zanna, sono campionesse nazionali nella staffetta 4x100m con il tempo di 1’01’’70.

Nella categoria esordienti, under 10 fino a under 6, i campioni nazionali sono Enzo Zani nei 50m con il tempo di 10’’04, Silvia Macina nei 50m (8’’01) e nel salto in alto (1.00).

Nella categoria assoluti, Matias Francini vince i 100m in 11’’57, Ylenia Gasperoni è campionessa nazionale nel getto del peso da 4kg (6.77m), così come Silena Stolfi nella categoria master F50 (8.07m).

Il mezzofondo ha i suoi interpreti in Luca Lazzari, che vince sia gli 800m (2’17’’93) che i 1500m (5’03’’47), entrambe migliori prestazioni personali. Il master M60 Gianluigi Macina si aggiudica il 2° posto nei 5000m con il tempo di 22’19’’06.

Nella categoria paralimpica giovanile, vincono il titolo di campione nazionale Rim Zaboul nei 50m (13’’14), Rebecca Marcaccini nei 60m (13’’33), Teo Flores Lazcano nel getto del peso (6.68m) e nei 80m (14’’66).

Nelle categorie assolute paralimpiche, Sara Valentini vince con il tempo di 17’’45, Ruggero Marchetti giunge terzo sui 100m con il tempo di 15’’96. Nelle master F50, Barbara De Biagi vince il titolo nazionale sempre sui 100m in 22’’89.

La San Marino Athletics Academy si aggiudica l'11 Memorial Pietro Mennea.