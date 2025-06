ATLETICA Atletica Leggera, Selva: "Grande soddisfazione per il nostro movimento"

Tra i vari festeggiamenti alla "reunion" organizzata dal CONS ci sono anche quelli dell'atletica leggera che continua nel suo straordinario momento di forma, come confermato dal vice-presidente federale Nicola Selva: "È stata una grossissima soddisfazione per la Federazione ma per tutto il movimento in generale, perché in questo momento il nostro movimento è talmente pieno di atleti che riuscire a ottenere non solo la partecipazione ma addirittura questi risultati è di grande orgoglio. 100 metri, staffetta 4x100 ecc.. siamo stati il piccolo Paese più veloce dei Giochi"

L'atletica continua con i prossimi eventi, c'è il meeting del Titano e poi tanto altro... "Abbiamo il meeting del Titano, che è la manifestazione di atletica leggera che organizziamo qui a San Marino con la società Olympus San Marino e sarà un test per il prossimo impegno internazionale che è la Coppa Europa per squadre. È una manifestazione molto importante alla quale noi ci teniamo molto a partecipare. E' l'unica gara a squadre di atletica leggera a cui si partecipa. Per noi è già un risultato esserci qualificati perché dobbiamo partecipare su tutte le discipline dell'atletica leggera, le dobbiamo coprire tutte e questo per noi è già un risultato. Poi proveremo anche a scalare la classifica".

