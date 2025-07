ATLETICA LEGGERA Atletica leggera: Silvia Macina vince il Trofeo Sandra Sabattini Al Romeo Neri di Rimini il trofeo Libertas con la partecipazione delle squadre giovanili (11- 14 anni) dell’Emilia Romagna

L’organizzatore ha messo in palio un premio speciale dedicato a Sandra Sabattini, la velocista 22 anni morta tragicamente il 2 maggio 1984. Silvia Macina vince la gara dei 60m con il tempo di 8’’7. Macina ha migliorato il personale nel salto in lungo con la misura di 3.88m. Emma Buscarini, all’esordio nel mezzofondo, corre i 1000m in 4’15’’9 e ottiene a sua volta la migliore prestazione personale.



