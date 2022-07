Atletica leggera: Sofia Bucci corre il primato personale sui 400 metri

La 23enne Sofia Bucci ha limato il primato personale sui 400 metri al Memorial Franco Conti allo stadio di Imola. Ha corso in 59''46, risultato che le ha regalato la medaglia di bronzo. “Sono felice di questo risultato, frutto di tanto impegno in allenamento” si legge in una nota della GPA San Marino. “In verità, prima della gara, mi sentivo stanca, avendo lavorato in ospedale. Essere nella batteria più veloce, mi ha stimolato a dare il meglio di me stessa”, ha dichiarato a fine gara.