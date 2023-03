ATLETICA Atletica leggera: tre primati nazionali per gli atleti del Gpa San Marino Soddisfatta la Coach Paola Carinato: “E’ un bel gruppo che sta lavorando bene, con costanza ed entusiasmo”.

Atletica leggera: tre primati nazionali per gli atleti del Gpa San Marino.

Ottime prestazioni ai Campionati regionali indoor categoria 12-13 anni da parte degli atleti del Gruppo Podistico Atletico San Marino. Il Palalottici di Parma ha ospitato 550 atleti in provenienza da tutta la regione per contendersi il titolo di campione regionale. l sammarinesi, sotto la guida degli allenatori Andrej Lebediev e Paola Carinato, si sono messi in luce nelle discipline più tecniche.

Nei 60 ostacoli, la migliore è Tea Casadei con 11’’24, seguita da Sofia Vandi con 11’’62 e Serena Bertuccini 12’’23. Sui 60m, Daniel Lotti corre in 9’’41. Nel getto del peso da 2 kg, Sofia Palmieri supera gli 8 metri con la misura di 8.07 m, la compagna di squadra, Matilde Giorgetti la supera con la misura di 8.41m, nuovo record nazionale di categoria. Gaia Bernardi sfiora i 4 metri con l’ultimo balzo nel salto in lungo: la misura di 3.94m è il nuovo record nazionale. Nel salto in alto, Tommaso Stacchini non riesce ad esprimersi al meglio a causa di una pedana troppo ristretta, mentre Matilde Giorgetti supera l’asticella a 1.32m e stabilisce il nuovo primato sammarinese.

Soddisfatta la Coach Paola Carinato: “E’ un bel gruppo che sta lavorando bene, con costanza ed entusiasmo”.

