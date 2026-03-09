Atletica: Olimpus San Marino Atletica protagonista ai Campionati Italiani Indoor Master

Ottimi risultati per l’Olimpus San Marino Atletica ai Campionati Italiani Indoor Master disputati nel weekend scorso al PalaCasali di Ancona. Diversi gli atleti sammarinesi saliti sul gradino più alto del podio conquistando anche titoli di Campioni Italiani di categoria.

Ad aprire la serie di successi è stata Katrin Arnold, prima nel martello da 4 kg con la misura di 32.14 e titolo nella categoria SF35. Doppietta per Mario Brigida, che conquista l’oro nei 60 metri in 7.08 e nei 200 metri in 21.96 nella categoria SM40, laureandosi Campione Italiano in entrambe le gare.

Primo posto anche per Lorenzo Ferroni nel salto con l’asta con la misura di 4.11, titolo di Campione Italiano SM35.

Tra gli altri risultati, terzo posto per Paolo Santagada nel getto del peso da 5 kg con la misura di 12.13; per lui anche 33.48 nel disco da 1 kg nella categoria SM60. Sokol Shepetja chiude quarto nei 60 metri con il tempo di 7.84 (SM55), seguito da Matteo Tagliaferri che sempre sui 60 metri ferma il cronometro a 8.40 (SM55).

Completano i risultati le prove di Marcello Carattoni, che corre i 60 metri in 7.77 e i 200 metri in 25.22 nella categoria SM50.







