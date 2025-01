Atletica: ottimi risultati per l'Olimpus ad Ancona

Gianmarco Gulini centra un nuovo primato sammarinese under 20 sui 60m con un ottimo 7:08 per poi superarsi in finale registrando un tempo di 7:03, che infrange nuovamente il record under 20 e vale anche il minimo per accedere ai campionati italiani under 20.

Ottimi anche i tempi sui 60m di Samuele Grossi (7:44), William Venturini (7:95), Alex Capanni (8:13) e Simone Gorini (7:91). Risultati ottimi anche per la squadra femminile Olimpus, che sui 60 metri vede Alessandra Gasparelli (7:61) e Lucia Casadei (7:96, nuovo primato personale) accedere alla finale, seguite dai buoni tempi di Greta San Martini (8:15) e il nuovo record personale di Delia Bordonaro con 8:00 che registra anche un 1:00:26 sui 400m sfiorando un altro personale.