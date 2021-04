Doppio primato personale per l'atleta sammarinese Ruggero Marchetti, impegnato a Jesolo nella tappa italiana del World Para Athletics Grand Prix. Marchetti, in gara nella categoria T20, si è migliorato di 1" nei 100 metri, corsi in 15" 74, e di 4" nei 400 metri, col tempo di 1' 17" 86.