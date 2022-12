SPORT SPECIALI "Atletica per Tutti" è stato un successo “Atletica per Tutti”: l'evento organizzato dalla Federazione Sammarinese Sport Speciali è stato un successo, per divertimento e grande partecipazione degli atleti.

Il miglior modo per celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. La Federazione Sammarinese Sport Speciali, in collaborazione con Special Olympics San Marino, il Gruppo Giudici Gare della Federatletica e la GPA San Marino, ha organizzato “Atletica per Tutti” ed è stato un successo, sotto tutti i punti di vista. Dai grandi numeri di partecipazione all'evento ai risultati sportivi, passando per divertimento e inclusione. Gli atleti, dai 5 ai 40 anni, si sono dati battaglia in 3 differenti discipline: i 60m piani, il salto in lungo e la staffetta mista. Partendo da questa – composta da corridori degli Sport Speciali e della GPA San Marino – il successo è andato dalla squadra composta da Ruggero Marchetti, Martina Pelliccioni, Alessandro Moretti e Sofia Ferrari.

Tanti vincitori anche nelle altre gare, con i campioni premiati dal Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani: Alessandro Nanni nei 60m junior, Ruggero Marchetti nei master, Sofia Ferrari nelle giovanissime e Pietro Mularoni nei giovanissimi. Quest'ultimo si è imposto anche nel salto in lungo maschile, mentre Maria Comito ha trionfato nella categoria femminile. Nei master, primo posto per Stefania Toccaceli. Ma è stata una giornata dove hanno vinto tutti: gli atleti, il Direttore Sportivo degli Sport Speciali Paola Carinato, gli educatori e le educatrici, la D.ssa Comellini e il Dott.Marchetti per la preparazione di questo grande progetto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: