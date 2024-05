ATLETICA Atletica per tutti: studenti e atleti gareggiano all'insegna dell'inclusione Al San Marino Stadium sono scesi in pista gli atleti della Federazione Sport Speciali, della San Marino Athletics Academy e della 1ª linguistico di San Marino, presenti nell'ambito del progetto Un anno con Teo, compagno di classe e atleta FSSS.

Atletica per tutti: non solo messaggio di inclusività ma anche manifestazione che, al San Marino Stadium, ha riunito gli atleti della Federazione Sport Speciali, della San Marino Athletics Academy e studenti della 1ª linguistico B del liceo di San Marino. A fare da filo conduttore Teo Flores Lazcano, atleta emergente della FederSpecial e anche componente della classe in questione, che nell'ambito del progetto Un anno con Teo segue, a tutto tondo, la sua attività sportiva. Così i suoi compagni hanno partecipato alla manifestazione sotto svariate vesti: chi come atleta, chi come giudice di gara, chi come allenatore.

Ne è venuto fuori un meeting di atletica integrato, per special e non, organizzato da FSSS e Special Olympics in collaborazione col Gruppo Giudici di Gare della FSAL. I partecipanti si sono cimentati nei 100 e nei 60 metri, nel getto del peso, nel lancio del vortex e nella staffetta unificata.

Nella velocità, primeggiano Grace Buscarini ed Enzo Tani tra i giovani , Silvia Macina e Leon Ceccarelli nei 60 e Monia Conti e Lorenzo Biordi nei 100. Nel getto del peso, Denise Redi si impone su Marilu Pruccoli e Monia Conti, Lorenzo Biordi su Ruggero Marchetti e Teo Flores Lazcano. Nel lancio del vortex invece oro per Silvia Macina, su Emma Buscarini e Margherita Pala, e Leon Ceccarelli, su Enea Chiari ed Erik Forcellini. Infine la staffetta unificata: a tagliare il traguardo per prima, la formazione composta da Simone Moretti, Erik Forcellini, Silvia Macina, Barbara De Biagi, Denise Redi e Davide Mancini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: