MEETING CITTÀ DI RIETI Atletica: "personal best" per Francesco Sansovini a Rieti In gara anche Rebecca Guidi che ha ottenuto il tempo di 13'17 sui 100m chiudendo in 27'95 i 200m.

A Rieti sono tornati in pista gli atleti sammarinesi. Francesco Sansovini ha fatto segnare il proprio personal best sui 200m chiudendo la batteria in 22'30. Condizionata dal meteo instabile e dalla pista bagnata la batteria del sammarinese sui 100m che ha invece corso in 10'97.

In gara anche Rebecca Guidi che ha ottenuto il tempo di 13'17 sui 100m chiudendo in 27'95 i 200m.

Questa sera, sempre sulla pista dello Stadio Guidoubaldi di Rieti toccherà a Francesco Molinari.

