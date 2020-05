ATLETICA LEGGERA Atletica, Piovaticci: "Per gli eventi se ne riparlerà da settembre"

Riprende, a piccoli passi, l'attività dell'atletica leggera. Al San Marino Stadium presenti Andrea Ercolani Volta, Francesco Molinari e Francesco Sansovini – guidati dal tecnico Massimo Piovaticci - per rimettersi in moto dopo oltre 2 mesi di stop. E' una ripresa a scaglioni per l'atletica sammarinese che riparte dagli atleti di interesse nazionale fino ad arrivare alle giovani promesse. Inoltre, per alcuni è ancora vivo il sogno della qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo, in programma nell'estate 2021.

Nel video l'intervista a Massimo Piovaticci, commissario tecnico FSAL.

