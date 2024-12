Atletica, record e successi per la San Marino Athletics Academy al Criterium di Ancona

Domenica 15 dicembre, il Palacasali di Ancona ha ospitato il 2° Criterium Nazionale indoor di atletica leggera, con oltre 1000 atleti da tutta Italia. Brillanti risultati per la San Marino Athletics Academy, che ha conquistato 5 record nazionali di categoria e numerosi miglioramenti personali.

Tra i protagonisti, Silvia Macina ha stabilito il record sammarinese sui 50 metri con 7’’73, chiudendo al secondo posto, e ha migliorato il proprio primato sui 200 metri con 32’’94. Nel salto in lungo, Sarah Nilo Gomes ha realizzato un balzo di 5.27 metri, nuovo record nella categoria cadette e medaglia d’argento. Successo anche per Daniel Lotti, che ha stabilito un nuovo record nazionale di categoria nel salto in lungo con 4.84 metri e ha migliorato la sua prestazione sui 200m con 27’’86. Chiude la giornata Luca Lazzari, che ha corso i 600 metri in 1’39’’88, firmando un nuovo record sammarinese allievi.

Esordio emozionante per la dodicenne Rebecca Marcaccini, che ha corso i 60 metri nella categoria paralimpica con il tempo di 13’’36, sostenuta dalla squadra e dai familiari. Una giornata indimenticabile per i giovani talenti della San Marino Athletics Academy, che continuano a crescere e a rappresentare con orgoglio la Repubblica di San Marino.