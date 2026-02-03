TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:29 Inter: trasferte vietate fino al 23 marzo 14:45 Attiva-mente: "Il Protocollo di Oviedo si ferma, una vittoria attesa da anni" 14:18 Diga di Ridracoli, iniziata la prima tracimazione della stagione 14:00 L'Ambasciatore d'Italia Colaceci in visita a Csdl, Cdls e Csu
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Atletica, record nazionali per Gulini e Dimilta al Meeting Indoor Ancona

I due atleti Olimpus firmano il primato rispettivamente nei 200 e nei 1500 (U18).

3 feb 2026
Atletica, record nazionali per Gulini e Dimilta al Meeting Indoor Ancona

Due record nazionali per gli atleti dell'Olimpus impegnati al Meeting Indoor di Ancona: a firmarli sono stati Gianmarco Gulini nei 200 metri (22" 53) e, a livello U18 indoor, Diletta Dimilta nei 1500 (5' 15" 43). Tanti anche i primati personali: per Marcello De Luca e Andrea Zafferani nei 200 (25" 36 e 25" 30) e nei 60 (8" e 7" 99) dove lo fa segnare pure Alex Conti (7' 25"). Miglior tempo stagionale invece per Andrea Ercolani Volta nei 400 (50" 78). Un record personale arriva anche ai Campionati di Lanci a Forlì: a ottenerlo è Katrin Arnold nel martello 2° (28.13).




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.