Atletica, record nazionali per Gulini e Dimilta al Meeting Indoor Ancona

Due record nazionali per gli atleti dell'Olimpus impegnati al Meeting Indoor di Ancona: a firmarli sono stati Gianmarco Gulini nei 200 metri (22" 53) e, a livello U18 indoor, Diletta Dimilta nei 1500 (5' 15" 43). Tanti anche i primati personali: per Marcello De Luca e Andrea Zafferani nei 200 (25" 36 e 25" 30) e nei 60 (8" e 7" 99) dove lo fa segnare pure Alex Conti (7' 25"). Miglior tempo stagionale invece per Andrea Ercolani Volta nei 400 (50" 78). Un record personale arriva anche ai Campionati di Lanci a Forlì: a ottenerlo è Katrin Arnold nel martello 2° (28.13).









