ATLETICA LEGGERA Atletica: San Marino a Istanbul per i Campionati Balkani

Atletica: San Marino a Istanbul per i Campionati Balkani.

Ai Campionati Balkani a Istanbul in gara anche gli atleti sammarinesi. La manifestazione è iniziata con il salto con l’asta dove era presente Martina Muraccini, che ha saltato 3,50 metri.

Successivamente è toccato all’atleta bianco azzurro Andrea Ercolani Volta sui 400 m che ha chiuso in 51.48. Poi è stata la volta dei nostri due velocisti Sammarinesi: Alessandra Gasparelli, che ha chiuso la sua gara in 7.57 classificandosi nona assoluta e infine è sceso in pista Francesco Sansovini che in batteria è arrivato secondo, qualificandosi per la finale con il tempo di 6.81; mentre in finale ha chiuso sesto assoluto con il tempo di 6.81. A guidate la squadra biancoazzurra il commissario tecnico, Massimo Piovaticci.



I più letti della settimana: