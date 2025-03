EUROPEI Atletica: San Marino agli Europei con Francesco Sansovini

Atletica: San Marino agli Europei con Francesco Sansovini.

Fino al 9 marzo andranno in scena in Olanda gli Europei di atletica. A rappresentare San Marino ci sarà Francesco Sansovini, il velocista biancoazzurro sarà in gara sui 60 metri sabato. Ad accompagnare l'atleta sammarinese il tecnico Marco Airale.

