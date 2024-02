Si conclude l’avventura per la delegazione Sammarinese nei Campionati Balcanici under 20 di Belgrado. Due bei personali nei 60m per i giovani Matias Francini con 7:22 e Gianmarco Gulini con 7:29. Doppio impegno sulla distanza nei 60m e 400m per Avril Soulignc-Bare, classe 2006 vicinissima ai sui personali corre rispettivamente in 7:95 e 1:00:87. Infine Tommaso Casadei vince la sua batteria dei 400m, in una battaglia spalla a spalla con il tempo di 52:86.