Atletica: San Marino ai Campionati dei Balcani Cinque gli atleti sammarinesi impegnati in Serbia.

La delegazione di San Marino, guidata dal tecnico Simone Savoretti, ha partecipato ai Campionati dei Balcani in Serbia. Alessandra Gasparelli ha fatto registrare la migliore prestazione stagionale con il tempo di 7.45 in batteria. In finale, la velocista biancoazzurra ha chiuso al settimo posto con il tempo di 7.48 sui 60 metri. Stessa distanza per Lucia Casadei che ottiene il tempo di 8.06.

Francesco Sansovini termina la gara al nono posto pari merito con 6.88 sui 60 metri alla seconda gara stagionale. Nei 400 metri indoor, Probo Benvenuti segna la sua miglior prestazione stagionale con il tempo di 49.24, mentre Avril Soulingnac termina la sua gara con il tempo di 63.45.

Gli ultimi due appuntamenti per la stagione indoor, che vedranno impegnati Alessandra Gasparelli e Francesco Sansovini, sono i Campionati Italiani Assoluti ad Ancona il prossimo weekend e i Campionati Europei Indoor in Olanda dal 6 al 9 marzo.





