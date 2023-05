ATLETICA Atletica, Sansovini e Gasparelli d'oro ai Campionati di Società Assoluti Sansovini vince nei 100 e 200, Gasparelli nei 100 e ci aggiunge argento nei 200 e bronzo con la 4x100. Argento per Gasperoni, bronzo per Ercolani Volta e Muraccini.

Buona prova degli atleti sammarinesi dell'Olimpus ai Campionati di Società assoluti su pista, a Modena: doppio oro per Francesco Sansovini nei 100 e nei 200 metri, dove firma il personale in 21" 47; oro nei 100 metri anche per Alessandra Gasparelli che nei 200 metri invece è d'argento e sigla il record sammarinese in 24" 53. Argento e record sammarinese pure per Alessandro Gasperoni che nei 400 metri corre in 47" 83. Bronzo per Andrea Ercolani Volta nei 400 ostacoli, per Martina Muraccini nel salto con l'asta e per la 4x100 femminile, con Rebecca Gorrieri, Giulia Sammarini, Rebecca Guidi e Alessandra Gasparelli che, col tempo di 47" 64, ottengono il minimo per Campionati Italiani assoluti Challenge.

