Atletica, Sansovini e Gasparelli: "Dopo il record nei 60 puntiamo a quello nei 100" Nelle prove indoor, i due biancazzurri hanno migliorato i primati nazionali e Gasparelli ha anche siglato la miglior prestazione stagionale italiana. Adesso l'obiettivo è fare lo stesso a livello outdoor.

Il 2022 dell'atletica sammarinese è cominciato con gli ottimi risultati di Francesco Sansovini e Alessandra Gasparelli. Il primo ha infranto due volte il record sammarinese nei 60 metri (vincendo l'ultima prova ad Ancona), la seconda, sempre nei 60, ha vinto due volte e registrato, oltre al primato nazionale, la miglior prestazione stagionale italiana U18.

"Record sammarinese anche quest'anno - commenta Sansovini - molto bello e anche valido come tempo, in vista dell'estate. Adesso mi aspettano i campionati italiani tra due settimane, ai quali mi presento con uno dei migliori tempi U23. Poi ci saranno gare internazionali come i campionati dei Balcani e, si spera, i Mondiali, poi per la stagione outdoor si vedrà. Adesso innanzitutto vorrei far mio anche il record outdoor, quindi nei 100 metri, poi cercare di battere me stesso, che è l'obiettivo principale".

"Sono molto felice perché non mi aspettavo nulla di questo - ammette Gasparelli - speravo di migliorare rispetto all'anno scorso, ma questo non me lo aspettavo. L'emozione è tanta perché non pensavo di diventare così tanto forte, ma il mio obiettivo è sempre migliorare e mostrare quanto valgo. Adesso ho i campionati italiani e dei Balcani e a livello outdoor spero di fare mio anche il record nei 100".

