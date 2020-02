ATLETICA Atletica: si chiude con ottimi risultati la stagione indoor per i sammarinesi

Ai Campionati Assoluti Indoor di Istanbul della Balkan Athletics i sammarinesi Francesco Molinari e Francesco Sansovini hanno corso i 60m rispettivamente in 7”01 e in 7”05 rimanendo purtroppo fuori dalla finale. Per Sansovini il bilancio stagionale resta comunque positivo, considerando anche il 6”88 fatto segnare ad Ancona alcune settimane fa che per un solo centesimo non è valso il primato nazionale biancazzurro. Andrea Ercolani Volta ha chiuso la competizione turca con un personal best di 49”95 nei 400m mentre Melissa Michelotti ha saltato 1,70 ad un solo centimetro dal suo record personale.



