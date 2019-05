Atletica: storica doppia finale nei 100 per San Marino

Francesco Molinari e Francesco Sansovini sono in finale nei 100 metri. È la prima volta nella storia dei Giochi dei Piccoli Stati che due atleti del Titano si qualificano per la finale. Francesco Molinari ha ottenuto il secondo tempo assoluto con 10.95, mentre Francesco Sansovini entra in finale con il quinto tempo assoluto, il terzo di batteria con 11.04.

Nel salto in alto Melissa Michelotti si ferma a 1.65 metri, mentre Alessandro Gasperoni con 50.46 ottiene il nono tempo assoluto nelle batterie dei 400 metri.





