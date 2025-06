Atletica, tutti i campioni sammarinesi del 30° Trofeo Titano

Foto @OlimpusAtletica

Oltre 300 gli atleti presenti al San Marino Stadium per il 30° Trofeo Titano, valevole anche per i campionati sammarinesi e organizzato dall'Olimpus San Marino e dalla Federazione Atletica.

Alessandra Gasparelli si aggiudica i 100 metri in 11” 69 ed è campione sammarinese. Successo e titolo nazionale anche per la staffetta 4x100 femminile, con Casadei, San Martini, Berti e ancora Gasparelli che corrono in 48” 89, per Martina Muraccini nel salto con l'asta, in 3.35, e per Katrin Arnold, 8.72 nel lancio peso.

A podio e campioni del Titano Greta San Martini, 3ª nel salto in lungo con 5.25, Paolo Santagada, 2° nel lancio del peso con 10.32 dietro a un altro atleta Olimpus, Lorenzo Ferroni, e la 4x100 uomini, 2ª in 42” 11 con Francini, Gulini, Bollini e Gasperoni.

Per quel che riguarda gli altri titoli nazionali, nei 100 va a Gianmarco Gulini, 5° in 11” 5. Nei 400, Delia Bordonaro vince in 1' 01” 07, e Beatrice Berti è campione sammarinese in 1' 05” 34, mentre Probo Benvenuti si impone in 49” 02 precedendo Valerio Tagliaferri, Alessandro Gasperoni e Andrea Ercolani Volta. Altri campioni del Titano sono Anita Selva, 18” 50 nei 100 ostacoli, Luca Giorgi, 4' 53” 95 nei 1500, Lorenzo Bugli, 16' 06” 05 nei 5mila, dove è 4° Davide Venerucci, poi Davide Davosi, 13.10 nel salto triplo, e Diego Garnaroli, 40.32 nel lancio del giavellotto.

A livello giovanile, Cristian Burgal Alfaro è 2° nei 60 in 8” 53, mentre Rodolfo Fagnini e Annalina Martelli sono terzi rispettivamente negli 80, in 9” 87, e nei 60, in 8” 77.