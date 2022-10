TENNIS ATP Basilea: Wawrinka continua a stupire Il tennista svizzero avanza ai quarti di finale cosi come Rune, Bautista Agut e Auger-Aliassime.

Non ha intenzione di fermarsi, Stan Wawrinka. Il 37enne sta vivendo una seconda giovinezza a casa e, all'ATP 500 di Basilea, continua in una entusiasmante cavalcata. Lo svizzero, dopo aver eliminato Casper Ruud ai sedicesimi, si ripete negli ottavi battendo lo statunitense Nakashima, n.44 del ranking mondiale. E' stata una battaglia da oltre due ore di gioco con Wawrinka che vince primo e terzo set con un doppio 6-4. A poco serve il secondo parziale conquistato da Nakashima per 7-5. Per una favola che continua c'è n'è un'altra che si interrompe bruscamente: è quella di Ugo Humbert, partito addirittura dalle qualificazioni. Il francese cede in due set ad Holger Rune, che nel 2021 conquistò – da giovane talento – gli Internazionali di Tennis a San Marino. Il danese, arrivato ormai tra i primi 25 al mondo, si sbarazza di Humbert con un 6-4 6-2 in poco più di un'ora di gioco e vola ai quarti dove incontrerà un altro transalpino, Arthur Rinderknech. Dopo le fatiche del primo turno non ha problemi agli ottavi Auger-Aliassime: il canadese, testa di serie numero 3 del torneo, impiega solo 51 minuti per liquidare la pratica Kecmanovic. 6-1 6-0 in favore di Auger-Aliassime con una spaventosa percentuale del 92% di vincenti sulla prima di servizio. Ora i quarti contro il kazako Bublik che ha eliminato Ramos Vinolas. Il terzo spagnolo a volare tra i migliori 8 di Basilea, dopo Alcaraz e Carreno-Busta, è Robert Bautista Agut che con un 6-3 6-2 estromette dalla corsa al titolo Andy Murray. Nonostante il risultato possa far pensare ad una partita facile, così non è stato. Bautista è stato bravo a conquistare i punti cruciali e regalarsi Wawrinka al prossimo turno.

