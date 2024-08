ATTIVITÀ SUBACQUEE Aurora Toccaceli chiude la stagione con buone prestazioni a Viverone

Aurora Toccaceli si dimostra in ottima forma ai campionati italiani in acque libere di nuoto pinnato. L'atleta della Federazione Sammarinese Attività Subacquee ha gareggiato nei 1000 e 3000 metri. Al lago di Viverone, la portacolori del Titano ha concluso nona di categoria e 24' assoluta la gara sui 1000 metri e quinta di categoria, 14' assoluta quella sui 3000 metri. Per Aurora Toccaceli è una buona chiusura di stagione, che si è conclusa con la qualificazione ai campionati italiani.

