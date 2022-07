CONS Aurora Toccaceli sul podio nella Coppa Italia di nuoto pinnato in acque libere

Grande risultato per Aurora Toccaceli nella seconda prova di Coppa Italia di nuoto pinnato in acque libere, nel bacino di Suviana, in provincia di Bologna. Era la prima volta che un’atleta della Federazione Sammarinese Attività Subacquee gareggiava in una specialità di fondo in acque libere e il piazzamento è stato sorprendente. La giovane atleta biancazzurra, al via della gara dei 1000 metri in Seconda Categoria, ha centrato il 3° posto di classe e il 22° posto assoluto su circa 150 atleti, lasciandosi alle spalle anche atlete di categoria superiore.

