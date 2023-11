BILIARDO Austria: 10° posto per la Nazionale sammarinese ai mondiali nella specialità 5 birilli

La nazionale di San Marino composta da Alfredo Torre, Maurizio Gobbi, Roberto Bucci e Cristiano Urbinati ha partecipato dall’8 al 12 novembre al secondo campionato del Mondo a squadre di specialità 5 birilli, a Hall in Tirol, in Austria. Alla manifestazione c'erano sedici squadre, suddivise in quattro gironi. Il sorteggio ha inserito la rappresentativa di San Marino nel girone C con Argentina, Danimarca - che sono arrivate entrambe terze nel classifica finale - e Repubblica Ceca.

San Marino ha vinto la prima partita contro la Repubblica Ceca per 5-0, con lo stesso risultato ha perso con l’Argentina. L’ultima partita del girone, con la forte Danimarca, valeva per il passaggio del turno. I portacolori biancazzurri hanno vinto nel doppio, ma non è stato sufficiente per passare il turno concludendo sotto per 4-1. Decimo posto finale per i nostri atleti.

