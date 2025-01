BASEBALL Avagnina coach di prima base del San Marino Baseball

Lorenzo Avagnina torna a far parte del San Marino Baseball. Lo annuncia il club che in una nota informa che l'ex giocatore sarà coach di prima base per la stagione 2025. Avagnina ha giocato a San Marino dal 2011 al 2020 vincendo 3 scudetti e due Coppe Campioni.





