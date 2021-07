Babboni ventesimo al Mondiale di Belgrado con record sammarinese

Aldo Babboni ha difeso i colori biancazzurri all’11° Campionato Mondiale Apnea Indoor che si è svolto dal 24 al 27 giugno a Belgrado, In Serbia. Al via 110 atleti, in rappresentanza di 28 Nazioni. Per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee si trattava della prima partecipazione ad un Mondiale di apnea, ottenuta grazie all’accesso in categoria Elite conseguito da Babboni. Una prima volta, dunque, ricca di emozione e di soddisfazioni. Giovedì si è tenuta la cerimonia d’apertura e, a seguire, le tre giornate di gara. Sabato è stata la volta della categoria monopinna. Ottima la prova all’esordio iridato di Babboni, seguito in trasferta dal capitano Giorgio Pierguidi: il sammarinese ha chiuso con l'omologazione della distanza di 150,70 metri che vale come nuovo personale e, soprattutto, nuovo record sammarinese. Giocando un po’ ‘in difesa’, viste le numerose squalifiche, Babboni ha portato San Marino in ventesima posizione, un risultato niente male alla prima partecipazione.